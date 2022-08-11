Служба безопасности Украины ведёт расследование в отношении одного из высокопоставленных военных. Его имя не раскрывается. По версии украинских силовиков, в одном из интервью занимающий ответственный пост военный раскрыл планы ВСУ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Издание, которое опубликовало сведения, заместитель министра также не назвала, отметив, что он “известное”. Маляр уточнила, что информация, которую обнародовал военный, “по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины”.

РБК в публикации указывает, что речь может идти о двух высокопоставленных украинских офицерах. Один из них генерал-майор Дмитрий Харченко. В интервью РБК-Украина он рассказал о планах по нанесению ударов по мосту через Каховское водохранилище, чтобы армия России не смогла перебрасывать резервы. По другой версии, речь идёт о генерале Сергее Кривоносе и его интервью “Радио НВ”. О чём говорил представитель ВСУ не сообщается, однако позже на интервью отреагировали в Минобороны Украины, заявив, что оно является примером вреда работе украинским вооружённым силам.