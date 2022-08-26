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Политолог Евгений Сатановский в своем интервью с журналистами издания “Свободная Пресса” проанализировал просьбу Гааги освободить ее от соблюдения санкций против России. Основная просьба касалась разрешения на поставки российского газа.

Сатановский прокомментировал: «Пойдут ли по пути Гааги другие регионы и государства, зависит от миллиона разных факторов. Но, тем не менее, мы наблюдаем абсолютную недееспособность европейских институтов и попытки хоть как-то решить проблему в ситуации, когда следуя европейским нормам, решить ее невозможно».

Эксперт отмечает, что теперь явно видно, кому на самом деле навредила эта ситуация. Она стала гораздо болезненной для тех, кто ее спровоцировал. Сатановский заявил: “Ведь это же великая глупость — чтобы русских не было, а деньги их были. Целый ряд государств и целый ряд регионов критически зависят от туризма. А сокращение туристов из России уже на себе ощущают Италия. Испания, Греция. Кипр это ощущает на себе. Ну а дальше — пусть они сами взрывают Евросоюз изнутри. Нам-то что?”.

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