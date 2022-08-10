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Украинские истребители, которые постоянно находятся над акваторией Черного моря, выпускают противорадиолокационные ракеты. Как оказалось, они наводятся американскими самолетами RC-135V/W Rivet Joint. Подробности передает издание avia.pro.

США приняли решение об отправке на Украину очередной партии военной помощи. В этот раз речь идет о крылатых противорадиолокационных ракетах. Оказалось, что пуски этих ракет осуществляются украинскими боевыми самолетами, а наведение на цель осуществляют самолеты RC-135V/W Rivet Joint. Они постоянно находятся над побережьем Румынии.

Эксперты отметили, что оснастить украинские истребители крылатыми противорадиолокационными ракетами с системами наведения невозможно. Для этого потребуется серьезная модернизация боевых машин. Поэтому наведение осуществляется самолётами RC-135V/W Rivet Joint. Они способны обнаружить источники радиолокационного излучения на огромных расстояниях.

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