Около 15:15 в минувшую среду в акватории Черного моря появился британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint. Он совершил круговой маневр, причем сделал это прямо напротив Крымского моста. Взлет и посадка летающего шпиона осуществлялись с выключенным транспондером.

Согласно данным мониторингового портала Flightradar24, самолет появился со стороны Румынии и ушел обратно в том же направлении. Отследить, откуда он взлетал, не удалось.

Спустя два часа RC-135W вновь появился в зоне Керченского пролива. На этот раз он задержался над акваторией гораздо дольше. В обратный путь он отправился уже после 22:00, причем транспондеры уже не выключал. Именно поэтому удалось установить, что местом дислокации британского разведчика является авиабаза в Уоддингтоне.

Помимо этого, с 14:00 24 августа и до утра 25 августа неподалеку от Крымского полуострова был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. Он поднимался в небо на Сицилии и туда же улетел после завершения разведывательной миссии.