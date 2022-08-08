ВСУ хорошо понимают риски, связанные с обстрелами Запорожской АЭС, но продолжают атаковать атомную электростанцию. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, почему украинские националисты это делают.

Он напомнил, что в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к референдуму о присоединении к России. Киев понимает, что когда жители этих регионов проголосуют, у него не останется никаких шансов восстановить контроль над территориями. Поэтому он делает все возможное для срыва референдума. Угроза техногенной катастрофы – один из способов.

ВСУ бьют по АЭС в Энергодаре, обвиняют в ударах по ней Россию, стремясь вынудить людей покинуть регионы и выехать на украинскую территорию.

«ВСУ распространяет по социальным сетям сюжет сообщения о грозящей техногенной катастрофе, просят бежать на территорию Украины, обвиняя во всём президента РФ Владимира Путина. Такие сообщения массово и намеренно рассылаются, чтобы посеять панику среди людей», – цитирует эксперта портал «Русская весна».

Уязвимое место этого «хитрого» плана ВСУ – это риск действительно устроить техногенную катастрофу, которая вполне может стать вторым Чернобылем. При этом пострадают от нее не только близлежащие регионы, но еще и Западная Украина и часть Европы.