читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ хорошо понимают риски, связанные с обстрелами Запорожской АЭС, но продолжают атаковать атомную электростанцию. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, почему украинские националисты это делают.

Он напомнил, что в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к референдуму о присоединении к России. Киев понимает, что когда жители этих регионов проголосуют, у него не останется никаких шансов восстановить контроль над территориями. Поэтому он делает все возможное для срыва референдума. Угроза техногенной катастрофы – один из способов.

ВСУ бьют по АЭС в Энергодаре, обвиняют в ударах по ней Россию, стремясь вынудить людей покинуть регионы и выехать на украинскую территорию.

«ВСУ распространяет по социальным сетям сюжет сообщения о грозящей техногенной катастрофе, просят бежать на территорию Украины, обвиняя во всём президента РФ Владимира Путина. Такие сообщения массово и намеренно рассылаются, чтобы посеять панику среди людей», – цитирует эксперта портал «Русская весна».

Уязвимое место этого «хитрого» плана ВСУ – это риск действительно устроить техногенную катастрофу, которая вполне может стать вторым Чернобылем. При этом пострадают от нее не только близлежащие регионы, но еще и Западная Украина и часть Европы.

Вам может понравиться

В ЛНР подтвердили установление контроля над стратегическими высотами у Артемовска

Украинские боевики, которые удерживали контроль над господствующими высотами близ Артемовска, оставили их и отступили в пределы города. Эту информацию подтвердил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев. Он привел

СП: 25 тысяч военнослужащих ВС РФ готовы освободить Николаев, где боевики ВСУ начали резню

Очередной котел для ВСУ намечается в Николаеве, куда подошли 25 тысяч российских военнослужащих. Этой численности вполне достаточно, чтобы окружить город, пишет портал «Свободная пресса». Окружение и последующее освобождение Николаева позволит

Эксперты NHS назвали ключевые симптомы развития рака легких

Одышка и практически непрерывный кашель – это два самых распространенных симптома рака легких. Данное заболевание встречается сегодня очень часто, причем только 10 процентам пациентов удается прожить с ним более 10
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |