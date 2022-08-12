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Украинские националисты продолжают использовать террористическую тактику в боевых действиях на Донбассе. На этот раз они нанесли удар по хлебозаводу в Донецке, расположенному в Петровском районе, передает портал “Русская весна”.

Мэр города Алексей Кулемзин продемонстрировал видеозаписи последствий этой атаки. Комплекс зданий хлебозавода разрушен практически до основания. Кроме того, уничтожено все производственное оборудование. Прилегающие к предприятию улицы Путь Социализма и Петровского также пострадали от обстрела.

«Как и положено террористам, ВСУ, оставив дончан без воды и света, хотят оставить и без хлеба», – заявил Кулемзин.

Напомним, что Киев в отсутствии реальных «перемог» создает пропагандистские «успехи», обстреливая мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Донецке и других городах на территории ДНР.

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