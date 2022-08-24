Командование 831-й бригады тактической авиации ВС Украины заявило, что по месту дислокации подразделения в Полтавской области был нанесен мощный ракетный удар. По словам высокопоставленных украинских офицеров, для этой цели применялись ракеты класса «воздух-поверхность», взрывы на точно пораженных объектах сопровождались пожарами.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» опубликовали видео последствий удара, на котором в небо поднимается огромный столб дыма. Сообщается, что атака проводилась с применением ракет Х-22, которые запускались со стратегического бомбардировщика.

Сейчас госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины работает на месте атаки. Подробностей от разрушениях и жертвах пока нет. Известно, что ракеты поразили военный аэродром, находившийся в Миргороде.