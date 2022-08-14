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Херсонская область в ночь на 14 августа вновь подверглась многочисленным ударам со стороны ВС Украины. Однако российская ПВО отработала четко и стала для националистических сил противника весьма серьезным препятствием, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что большинство ударов наносилось по Антоновскому мосту, который Киеву уж очень хочется разрушить до основания. Однако противовоздушная оборона не позволила сделать этого, эффективно отразив подавляющее большинство летящих на сооружение боезарядов.

Также ПВО России перехватила все ракеты, запущенные Киевом по поселку Антоновка, находящемуся в 10 километров от Херсона.

Напомним, что Киев на протяжении почти двух месяцев анонсировал «контрнаступление» на Херсонскую область. Однако на днях было объявлено, что это всего лишь дезинформация, являющаяся частью «информационной войны».

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