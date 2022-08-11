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Российские ВС проламывают вторую линию обороны ВСУ на Донбассе, активно используя артиллерийские орудия, рассказал ранее военный эксперт Алексей Леонков. Портал «Русская весна» подтвердил его заявление видеозаписью, на которой бойцы группировки «Отважных» ликвидируют опорный пункт врага на Донбассе.

На кадрах видео можно разглядеть, что артиллерийский снаряд попадает точно по временному складу боеприпасов. Они детонируют, что приводит к множественным взрывам и сильному пожару.

«Артиллерия «Отважных» точным ударом уничтожает опорник украинских боевиков, на видео хорошо виден подрыв боеприпасов противника», – прокомментировали запись военные корреспонденты «Русской весны» в своем телеграм-канале.

Напомним, что артиллерия в настоящий момент исполняет ключевую роль на Донбассе. Она дает возможность пробивать в оборонительных порядках ВСУ огромные бреши и вынуждать противника заменять профессиональных военных на неопытных новобранцев.

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