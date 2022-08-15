По ходу продвижения к Артемовску ВС РФ установили контроль над поселком Вершина. Кроме того, они начали зачистку в населенном пункте Зайцево в непосредственной близости от Горловки, сообщил портал «Русская весна».

Оба упомянутых выше поселка имеют огромное стратегическое значение. Через них союзные силы могут выйти к Артемовску с юга и занять окраины города, вступив в бой с националистами ВСУ.

Отмечается, что Зайцево пришлось брать в буквальном смысле штурмом, так как украинские боевики оказали ожесточенное сопротивление. Впрочем, его удалось сломать, благодаря чем поселок полностью перешел под контроль союзных сил. После тщательной зачистки они смогут продолжить наступление.