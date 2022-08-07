ВС РФ все активнее действуют на Донбассе и в Харьковской области, в других регионах Украины. Они перемалывают оборону ВСУ, которые из-за колоссальных потерь начинают впадать в панику, сообщил портал «Русская весна».

Так, не менее 100 боевиков 3-й бригады Национальной гвардии Украины ликвидировано в Харькове, около 70 националистов из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, входивших во временную гаубичную группу, уничтожено под Дзержинском.

130 боевиков 72-й механизированной бригады полегли в Артемовске после ракетного удара ВС РФ по пункту временной дислокации противника.

Помимо этого, российские войска за минувшие сутки уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», накрыли ракетами и снарядами три командных пункта и несколько складов с боеприпасами. В Николаеве такой объект использовался для хранения 45 тысяч тонн снарядов, поэтому их детонация и пожары продолжаются и сейчас.