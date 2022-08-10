Профессионально проведенная радиоэлектронная разведка на территории ЛНР позволила бойцам Росгвардии обнаружить около 40 операторов БПЛВ ВСУ. Координаты местонахождения каждого из них было передано на командный пункт и через некоторое времени противник был ликвидирован.

В Росгвардии сообщили, что по целям нанесла удар российская артиллерия, после чего никакой активности больше не фиксировалось.

Росгвардейцы успешно проводят зачистку населенных пунктов Луганской народной республики. Так, в ходе одного из мероприятий они нашли своеобразный схрон, в котором боевики ВСУ оставили 90 снарядов, 25 000 патронов для автоматов и винтовок, больше сотни ручных гранат и двадцать гранатометов, оснащенных 150 выстрелами.