В небе над Харьковом стали появляться “люстры”. Так обыватели называют осветительные боеприпасы, которые применяются для подсветки целей в тёмное время суток. Однако в этот раз “люстры зажглись” ещё до наступления темноты.

Издание “Русская весна” опубликовала кадры очевидцев, на которых видны снаряды, и предположило, что таким образом на украинских боевиков оказывается психологическое давление. Дело в том, что “люстры” можно принять за атаку фосфорными снарядами – зажигательными боеприпасами, которые наносят колоссальный урон живой силе неприятеля на большой площади.

Как правило, применение осветительных снарядов сеет панику в стане неприятеля, отмечает издание.

Кроме этого, осветительные снаряды могут применять и для ослепления наблюдательных пунктов неприятеля, а также его огневых точек и расчётов.