Минобороны Эстонии заявляет, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса и предлагает закрывать вход в Финский залив для российских кораблей. Кроме того, Таллинн и Хельсинки договариваются о создании совместной системы ПРО, сообщил портал «Русская весна».

Ранее о превращении Балтики во внутреннее море НАТО заявляли также в МИД Латвии. Представители ведомства подчеркивали, что когда Финляндия и Швеция будут окончательно приняты в Альянс, Балтийское море можно будет закрывать для РФ.

Не прошел мимо этой темы и польский лидер Анджей Дуда. На одной из пресс-конференций он заявил, что Балтика станет «внутренним бассейном» Североатлантического альянса.