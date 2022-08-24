На Украине практически целый день ревут сирены воздушной тревоги, а военные объекты в разных регионах успешно уничтожаются мощными ракетными ударами ВС РФ, пишет «Русская весна».

После серии взрывов в Миргороде Полтавской области, где был поражен военный аэродром, очередная порция ракет была выпущена по Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях. Сильные взрывы и пожары, множество видеозаписей и фотографий в Сети от местных жителей показывают, что демилитаризация Украины проходит в штатном режиме.

В Одесской области и Киеве сирены воздушной тревоги активировались более 5 раз в течение суток. О взрывах на территории этих регионов пока не сообщалось. Кроме того, тревога неоднократно включалась и в остальных областях страны.