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На Украине практически целый день ревут сирены воздушной тревоги, а военные объекты в разных регионах успешно уничтожаются мощными ракетными ударами ВС РФ, пишет «Русская весна».

После серии взрывов в Миргороде Полтавской области, где был поражен военный аэродром, очередная порция ракет была выпущена по Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях. Сильные взрывы и пожары, множество видеозаписей и фотографий в Сети от местных жителей показывают, что демилитаризация Украины проходит в штатном режиме.

В Одесской области и Киеве сирены воздушной тревоги активировались более 5 раз в течение суток. О взрывах на территории этих регионов пока не сообщалось. Кроме того, тревога неоднократно включалась и в остальных областях страны.

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