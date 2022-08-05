С первых дней спецоперации ВС РФ Польша планирует вводить на Украину свои якобы миротворческие силы. Портал «Русская весна» отмечает, что Варшава обязательно отправит войска в западные регионы соседней страны, которые всегда считала своей собственностью. Однако когда это будет, предсказать пока сложно.

Польша отлично знает, что наиболее опасная для нее ситуация, когда российские войска появятся у Львова или Тернополя, возникнет не скоро. Обстановка на фронте позволяет уверенно утверждать, что подобные прорывы пока не представляются возможными. Поэтому Варшава не торопится. Для нее выгоден вариант борьбы НАТО с Россией до последнего украинца, после которой она сможет спокойно завладеть западными территориями.

Для этой цели Польша даже спокойно отдала Киеву все танки советского образца Т-72 и их модернизированные версии PT-91. Сейчас она вооружается по натовскому образцу и выполняет любые капризы Соединенных Штатов, будучи уверенной, что вскоре получит Западную Украину в полное свое распоряжение.