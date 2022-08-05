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«Контрнаступление», которое с экранов телевизоров день и ночь обещают в Офисе президента Украины, снова переносится. Об этом сообщил изданию Financial Times украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Он объяснил, что ВСУ никак не могут идти в контратаку, так как в их распоряжении имеется не более 30 процентов необходимого для этой цели оружия и техники. В настоящий момент идет «процесс накопления» вооружений, но все планы по наступательной операции нужно переносить на следующий год.

Портал «Русская весна» интересуется, спросил ли чиновник разрешения на подобные интервью у президента Украины Зеленского и советника главы ОП Алексея Арестовича. Ведь они уверены, что «контрнаступ» начнется буквально через «две-три недели» и вряд ли хотели бы услышать, что эти планы давно накрылись медным тазом.

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