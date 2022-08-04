Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал вечером в среду, что ВСУ вынуждены отступить из населенного пункта Пески. Мало того, столь незавидная судьба ожидает их и в Марьинке, передает “Русская весна”.

Рупор киевского режима объяснил, что выступ в районе последней не дает возможности украинским боевикам отойти на небольшое расстояние в 2-3 км. Поэтому не исключено, что они будут отступать в спешном порядке, чтобы успеть отбежать на несколько десятков километров.

По мнению Арестовича, стремительное наступление ВС РФ на Донбассе – это всего лишь «отвлекающий маневр». Союзные силы якобы хотят привлечь внимание ВСУ и не дать им возможности продвигаться на южном направлении. Ведь именно в Херсоне, считает главный украинский сказочник, развернутся главные бои.

При этом Арестович как-то упускает из виду, что главной целью нынешнего этапа спецоперации ВС РФ является именно полное освобождение Донбасса.