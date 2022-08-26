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Высокопоставленные польские военные и чиновники все чаще заговаривают о необходимости не просто начать боевые действия против РФ, но еще и привлечь к ним Североатлантический альянс. По их мнению, НАТО вполне имеет право задействовать 5-ю стать договора о коллективной безопасности, так как Россия применяет гиперзвуковые ракеты у границ одной из стран блока. И якобы создает риски ядерного заражения на Запорожской АЭС, хотя станцию обстреливают как раз украинские террористы.

На первый взгляд, Польша печется о европейской безопасности, но на самом деле все выглядит несколько иначе. Достаточно лишь вспомнить слова генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости задуматься о «возвращении Калининграда», который Варшава считает своей территорией.

Подобные заявления поляки делают и о Западной Украине, которая для Варшавы является «востоком Польши». Именно в этот регион они намереваются ввести свои войска якобы для миротворческой миссии. Однако РФ вряд ли потерпит подобные выходки. Да и Соединенные Штаты с опаской смотрят на эту идею. Впрочем, Вашингтон пока отказывает Варшаве в поддержке лишь на словах.

«Сегодня польская власть просто нагло обманывает свое население для реализации своих имперских амбиций, чувствуя сильную поддержку из-за океана», – пишет портал «Русская весна».

Авторы напоминают, что Польша заявила о перевооружении и намеревается покупать танки в Соединенных Штатах и Южной Корее. Но подобные инициативы исходят исключительно от политиков. Простые поляки не готовы к увеличению трат на оборону, эту идею поддерживает не более 8 процентов граждан страны.

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