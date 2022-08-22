Группировка ВС РФ «Отважные» все ближе подбирается к Краматорску, освобождая все населенные пункты на своем пути. У села Веселое она разгромила укрепрайоны противника, используя самое мощное в мире неядерное оружие.

Речь идет о тяжелых огнеметных системах «Солнцепек», которые задействуются, если нужно «выкурить» боевиков ВСУ из серьезных укреплений. Термобарические снаряды этого оружия повышают температуру минимум до 800 градусов, выжигая абсолютно все живое. Дальность ударов небольшая, но вот площадь поражения всего одним боезарядом достигает 300 метров.

Благодаря возможностям ТОС-1А «Отважные» выжигают боевиков и проламывают огромные дыры в их обороне, продвигаясь к основной цели – полному освобождению Донбасса.