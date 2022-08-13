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Польша уже готова стать новой «хозяйкой Европы», однако Франция и Германия не хотят дать ей для этого денег. Примерно в таком духе высказался руководитель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он заявил, что ЕС блокирует инвестиции в Польшу, так как Берлин на пару с Москвой не заинтересованы в процветании Варшавы.

Еще более агрессивно высказался соратник Качиньского Криштофф Соболевский. Он заявил, что ЕС во главе с Германией пытаются прижать Польшу к стене. Но она не намерена долго это терпеть. Если попытки продолжатся, то Варшава «вытащит пушки и откроет интенсивный заградительный огонь».

Глава оппозиции Дональд Туск в ответ на это заявил, что подобные действия правящей партии могут привести разве что к выходу Польши из Евросоюза. Он также предположил, что Качиньский и компания добиваются именно этого.

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