Польша уже готова стать новой «хозяйкой Европы», однако Франция и Германия не хотят дать ей для этого денег. Примерно в таком духе высказался руководитель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он заявил, что ЕС блокирует инвестиции в Польшу, так как Берлин на пару с Москвой не заинтересованы в процветании Варшавы.

Еще более агрессивно высказался соратник Качиньского Криштофф Соболевский. Он заявил, что ЕС во главе с Германией пытаются прижать Польшу к стене. Но она не намерена долго это терпеть. Если попытки продолжатся, то Варшава «вытащит пушки и откроет интенсивный заградительный огонь».

Глава оппозиции Дональд Туск в ответ на это заявил, что подобные действия правящей партии могут привести разве что к выходу Польши из Евросоюза. Он также предположил, что Качиньский и компания добиваются именно этого.