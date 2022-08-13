Укрепрайон ВСУ рядом с Углегорской ТЭС казался мощным и неприступным, однако контроль над ним установили бывшие заводчане и шахтеры, вынужденные взяться за оружие ради защиты своей земли. Минобороны РФ продолжает рассказывать о героях спецоперации Z.

К ним относится замначальника штаба батальона 2-го армейского корпуса НМ ЛНР подполковник Владимир Бабец. Он собрал в своем подразделении рабочих заводов Донбасса и шахтеров, неравнодушных к будущему региона. Именно они схлестнулись с украинскими боевиками, пытавшимися удержать Углегорскую тепловую электростанцию.

По словам самих героев, это была самая сложная битва в истории подразделения, так как националисты выстроили мощный укрепрайон и были настроены на серьезное сопротивление. Однако батальону ЛНР все же удалось выйти из нее победителями и установить контроль над станцией.

Помимо успешных боевых действий, подразделение также оказывает посильную помощь мирному населению, занимается разминированием территорий, на которых боевики ВСУ установили запрещенные противопехотные мины.