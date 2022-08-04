Группировка войск РФ «Отважные» продолжает триумфальное шествие по территории Донбасса, освобождая все новые населенные пункты. В результате боев она получает трофеи, среди которых очень много иностранного оружия, пишет портал «Русская весна».

Сейчас на вооружении «Отважных» уже имеется антиматериальная винтовка Barrett M82 производства США, которую снайперы группировки успешно используют для отправки националистов ВСУ прямиком к Бандере. Также в их распоряжение попадают румынские и немецкие, француские и британские боевые системы – гранатометы и противотанковые комплексы, стрелковое оружие и многое другое.

Военные корреспонденты отмечают огромное разнообразие западного оружия и заявляют, что по тем видам вооружений, которые достаются подразделениям «Отважных», вполне могут изучать географию.