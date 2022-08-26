Артиллерия группировки ВС РФ «Отважные» продолжает крушить позиции боевиков ВСУ неподалеку от Белогоровки. Этот населенный пункт имеет стратегическую важность в ходе наступления союзных сил на Артемовск, поэтому националисты предпринимают попытки его удержать любой ценой. Однако цена эта будет слишком высокой.

«Отважные» задействуют беспилотные аппараты, которые обнаруживают противника даже в густой «зеленке». Боевики ВСУ развернули позиции в лесополосе, однако даже там их находят разведывательные дроны. Они корректируют огонь артиллерии, не оставляющей врагу шансов на выживание.

Напомним, что Артемовск, Северск и Соледар являются ключевыми населенными пунктами, которые позволят начать наступление на Славянск и Краматорск и окончательно завершить операцию «Донбасская дуга». Действия «Отважных» осложняет рельеф местности, но они продолжают уверенно продвигаться к цели.