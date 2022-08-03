Штурмовые батальоны Армии ДНР в окрестностях Горловки разгромили отряды украинских националистов, сообщил порта «Русская весна». Этот успех стал возможен благодаря действиями «гвардейской тройки» Вооруженных сил независимой республики.

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать город, но встретили мощное сопротивление и были уничтожены, остатки сил противника разбежались в хаотичном порядке.

Напомним, что Армия ДНР решает задачу по прекращению обстрелов Донецка и Горловки. Для этой цели им требуется не только оттеснить врага, но и взять в окружение Авдеевку, Марьинку и Пески. На этом направлении они также добиваются успехов, которые Киев для поднятия боевого духа своих войск называет «частичными».

Спецоперация ВС РФ продолжается не только на Донбассе. Ракетные удары уничтожают военную инфраструктуру противника в Харьковской и Николаевской областях. Последней уделяется особое внимание, так как именно из Николаева Киев планирует «контрнаступление» на Херсон, о котором говорит почти ежедневно.