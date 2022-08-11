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Ополчение Народной милиции ДНР ведет напряженные бои на Запорожском направлении, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозаписи нескольких эпизодов битвы, в которых 123-й полк мобилизационного резерва показывает высокую точность стрельбы по позициям ВСУ из минометов, а также профессионализм и слаженность подразделения.

Напомним, что главной целью военной спецоперации ВС РФ на Украине является освобождение Донбасса и прекращение геноцида местных жителей со стороны Украины.

Также ВС РФ наносят ракетные удары по военным объектам ВСУ, которые находятся в других регионах. Использование высокоточных ракет дает возможность избежать жертв среди мирного населения и нанесения вреда гражданской инфраструктуре, не используемой боевиками для военных целей.

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