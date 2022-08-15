Российские ВС продолжать перемалывать позиции ВСУ и будет уверенно продвигаться вперед. Однако надеяться на то, что специальная военная операция закончиться совсем скоро не стоит, рассказал портал «Русская весна».

Авторы ссылаются на телеграм-канал «Старше Эдды», создатели которого сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Они пояснили, что «информационные подорожники», призванные смягчить впечатления от происходящих на Украине событий, делают только хуже.

По словам авторов канала, попытки скрывать правду создают иллюзию того, что Киев просто не понимает, в каком плохом положении он оказался, а российская армия до сих пор не одержала победу исключительно по собственной доброте.

«Важно понимать, что происходящее вокруг быстро не закончится, а ВСУ будут продолжать сопротивляться. Даже несмотря на высокие потери. А Запад будет продолжать поставлять им оружие», – заявили эксперты.

ВС РФ будут продолжать действовать так же, как и сейчас – проламывать оборонительные порядки ВСУ и двигаться вперед. Но о победе можно будет говорить только тогда, когда противник поймет, что ему нечего противопоставить мощи российской армии. Однако до этого момента еще очень далеко.