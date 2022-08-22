Жители Киева внезапно начали покидать столицу и на время уезжать в пригороды. Ситуацию прояснила киевлянка, пояснившая, что командование ВСУ и руководство страны готовят масштабную провокацию.

По ее словам, 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, ВСУ могут нанести массированные удары по столице, чтобы обвинить в атаке Россию.

«Скорее всего, действительно готовится какая-то провокация. У «режиссёров» с другой стороны нет такой любви к Киеву и просто бережного отношения к городу, кому бы он не принадлежал, они ведь и в самом деле могут нанести урон городу. Очень нужна огласка. Эксперты должны комментировать эти слухи», – рассказала женщина изданию «Русская весна».

Можно предположить, что провокации организуются не только для Киева. Во всех крупных городах жителей предупреждают о возможных ракетных ударах, которые якобы планирует РФ. Однако Киев настолько заврался с ситуациями по контрнаступлению, по обстрелам Запорожской АЭС, что ему вряд ли кто-то поверит. Жители крупных городов страны действительно начали их покидать. Но лишь потому, что опасаются провокаций ВСУ.