Соединенные Штаты и НАТО продолжают вооружать группировку ВС РФ «Отважные» через украинских «посредников». Бегущие с поля боя националисты первым делом бросают на позициях именно оружие, среди которого очень много западных образцов, сообщил портал «Русская весна».

Так, в окрестностях одного из населенных пунктов на Донбассе «Отважные» получили в свое распоряжение снаряды для буксируемых полевых гаубиц M777, ручные осколочные гранаты M67 Grenade американского производства и DM-51 немецкого.

Боевики ВСУ чаще всего бросают на позициях оружие, так как оно мешает им убегать. Кроме того, «Отважные» часто действуют настолько стремительно, что националисты просто не успевают вывезти вооружение и боеприпасы.