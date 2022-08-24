Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе освобождения очередного населенного пункта на Донбассе группировка ВС РФ «Отважные» захватила в качестве трофеев снаряды к легким полевым буксируемым гаубицам M777. Напомним, что эти оружия Киеву поставляют Соединенные Штаты.

Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором бойцы ВС РФ демонстрируют не только пороховые заряды к американским пушкам, но и другие трофеи – гранаты производства Германии и тех же США.

Напомним, что страны НАТО продолжают снабжать «Отважных» самым разнообразным оружием. В ходе боев украинские националисты много боевых систем оставляют на поле боя либо бросают, сдаваясь в плен. Поэтому арсенал российских военных постоянно расширяется.

Напомним, что “Отважные” уверенно продвигаются по Донбассу, принимая непосредственное участие в наступление на Краматорск и Славянск.

Вам может понравиться

Украинским националистам придется сбегать из Авдеевки по камышам реки Волчья

Очередному мощному обстрелу подверглась территория Донецка. ВСУ производили атаку из американских гаубиц М777 с территории Орловки. Сразу после этого стали появляться видеообращения, записанные украинскими военными для президента Владимира Зеленского. Подробности

FT: Жители немецкого Шведта возмущены из-за эмбарго на российскую нефть

Закрытие одного из крупнейших в Германии нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением, а также к безработице, заявила глава администрации населенного пункта Аннекатрин Хоппе. Мэр считает

Власти США призывают своих граждан срочно покинуть Украину

Госдепартамент США в очередной раз обратился к своим гражданам, которые сейчас проживают на территории Украины, с призывом срочно уехать из страны. На сайте американского Госдепартамента уже опубликован официальный документ с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C |