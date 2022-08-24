В ходе освобождения очередного населенного пункта на Донбассе группировка ВС РФ «Отважные» захватила в качестве трофеев снаряды к легким полевым буксируемым гаубицам M777. Напомним, что эти оружия Киеву поставляют Соединенные Штаты.

Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором бойцы ВС РФ демонстрируют не только пороховые заряды к американским пушкам, но и другие трофеи – гранаты производства Германии и тех же США.

Напомним, что страны НАТО продолжают снабжать «Отважных» самым разнообразным оружием. В ходе боев украинские националисты много боевых систем оставляют на поле боя либо бросают, сдаваясь в плен. Поэтому арсенал российских военных постоянно расширяется.

Напомним, что “Отважные” уверенно продвигаются по Донбассу, принимая непосредственное участие в наступление на Краматорск и Славянск.