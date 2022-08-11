Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» российской группировки войск «Отважные» демонстрируют эффективную боевую работу в ходе спецоперации на Украине. Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи, наглядно демонстрирующие уничтожение националистов.

В основном ТОС-1А применяется для нанесения ударов по хорошо укрепленным командным и опорным пунктам противника. Термобарические снаряды, которые выпускает эта боевая система, не оставляет врагу шансов на выживание. Температура в зоне поражения резко повышается до 3000 градусов, поэтому скрыться от «Солнцепека» не удается никому

На видео один из бойцов рассказывает, что всего одного удара ТОС-1А оказалось достаточно, чтобы уничтожить опорник ВСУ вместе с боевиками, пытавшимися оказывать сопротивление.