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Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает проводить зачистку освобожденного ранее Лисичанска. В ходе одного из мероприятий они обнаружили квартиру, в которой предположительно жил боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и отпетый националист Игорь Борисович Машинцев.

Известно, что боевик еще с 2013 года вынашивает националистические идеи. После государственного переворота на Украине он вступил в ряды «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), а затем перебрался в националистический полк. Предполагается, что сейчас он все еще находится на фронте.

В квартире неонациста обнаружена соответствующая символика, рисунки, которые скорее всего рисовал сам боевик, разнообразные документы и методички, рассказали военные корреспонденты портала «Русская весна».

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