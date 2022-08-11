56-я мотопехотная бригада ВС Украины вполне может повторить судьбу подразделения, которое оказывало сопротивление союзным силам в боях за Северодонецк, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты ссылаются на заявление медика бригады Анны Корницкой, которое стало своеобразным «воплем отчаяния». Она рассказала, что в боевых действиях у населенного пункта Пески «пехота гибнет пачками» из-за отсутствия артиллерийской поддержки.

Остатки 56-й бригады заявляют, что союзные силы, напротив, активно используют артиллерию, после интенсивного огня которой «не стесняясь» занимают позиции боевиков ВСУ и уничтожая всех, кто пытается оказывать отчаянное, но совершенно бесполезное сопротивление.