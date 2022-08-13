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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боя, сделанную непосредственно из танка Т-90 «Прорыв». На ней боевая машина лихо разбирается с целыми подразделениями украинских националистов в Харьковской области.

Военные корреспонденты портала приводят восхищенные отзывы о танке Т-90 американских экспертов издания Military Watch. Особое их внимание привлекли гладкоствольное орудие, позволяющее использовать современные боеприпасы, системы обнаружения целей и управления огнем, а также башенный модуль с многослойным бронированием.

Отмечается, что сколько бы Киев не анонсировал контрнаступление на Херсон или Харьковскую область, он не сможет реализовать подобные планы, так как в распоряжении ВС РФ имеются сверхсовременные танки Т-90 «Прорыв» и другое вооружение, обеспечивающее абсолютное превосходство на поле боя.

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