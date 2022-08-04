Главной особенностью спецоперации ВС РФ на Донбассе стали непрекращающиеся артиллерийские залпы. Не обходится без них и во время наступления союзных сил на одну из главных неприступных крепостей ВСУ в Авдеевке, пишет РИА Новости.

Автор публикации Андрей Коц отмечает, что именно ствольная и реактивная артиллерия используются для перемалывания обороны украинских националистов в Авдеевке. Она дает возможность эффективно уничтожать живую силу, тяжелое вооружение и технику, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Авдеевка является для Киева плацдармом для ударов по Донецку. Сейчас обозленные нацисты забрасывают столицу ДНР минами-лепестками, выпускаемыми из РСЗО, а также бьют по городу из минометов и артиллерийских орудий.

Военкор рассказал, что наиболее эффективным оружием ВС РФ остаются реактивные системы залпового огня, однако их использование чем-то напоминает игру в «русскую рулетку». РСЗО дают возможность несколькими залпами уничтожить крупные подразделения врага, однако и обнаружить их несложно, так как локация, с которой наносятся удары, хорошо видна за много километров.