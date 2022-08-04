читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главной особенностью спецоперации ВС РФ на Донбассе стали непрекращающиеся артиллерийские залпы. Не обходится без них и во время наступления союзных сил на одну из главных неприступных крепостей ВСУ в Авдеевке, пишет РИА Новости.

Автор публикации Андрей Коц отмечает, что именно ствольная и реактивная артиллерия используются для перемалывания обороны украинских националистов в Авдеевке. Она дает возможность эффективно уничтожать живую силу, тяжелое вооружение и технику, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Авдеевка является для Киева плацдармом для ударов по Донецку. Сейчас обозленные нацисты забрасывают столицу ДНР минами-лепестками, выпускаемыми из РСЗО, а также бьют по городу из минометов и артиллерийских орудий.

Военкор рассказал, что наиболее эффективным оружием ВС РФ остаются реактивные системы залпового огня, однако их использование чем-то напоминает игру в «русскую рулетку». РСЗО дают возможность несколькими залпами уничтожить крупные подразделения врага, однако и обнаружить их несложно, так как локация, с которой наносятся удары, хорошо видна за много километров.

«Повезет — не повезет, засекут — не засекут, накроют — не накроют. При этом излишняя спешка тоже строго противопоказана», – объяснил Коц.

Вам может понравиться

На Украине обвинили Запад в отказе создавать международный трибунал для России

Международный уголовный суд отказался признавать спецоперацию России на Украине агрессией, чем вызвал бурное недовольства в Киеве. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского ведомства добавил, что Запад

Президент Белоруссии заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Сербии не получится усидеть на трех стульях. Белграду нужно делать выбор между Союзным государством России и Белоруссии, Европейским союзом и США. По

СП: К Новому году полк российских истребителей Су-35СЭ превратит в сущий ад весь Ближний Восток

Иранские власти намерены уничтожить Израиль и поэтому направили в Россию своих пилотов, которые учатся летать на истребителях Су-35СЭ. Полка таких самолетов будет достаточно, что устроить на Ближнем Востоке настоящий ад,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |