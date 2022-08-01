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После начала спецоперации ВС РФ Украина заминировала акваторию Черного моря и таким образом «защитилась» от морского десанта. Однако первый же шторм сорвал мины с якорей и теперь их вынуждены вылавливать в своих водах болгарские, турецкие и румынские водолазы.

Дрейфующие боезаряды создают минимальные риски для боевых кораблей, однако представляют серьезную опасность для гражданских судов. Поэтому страховые компании либо напрочь отказываются страховать перевозящие нефть танкеры, либо взвинчивают платежи за эту услугу до неприличных сумм.

С самыми серьезными проблемами столкнулась Румыния, которая была вынуждена запускать в эксплуатацию газовую платформу без оформления страховки. Между тем, она позволяет добывать ежесуточно три миллиона кубометров голубого топлива. Это крупнейший проект страны за последние три десятилетия, в который уже вложено 400 миллионов долларов. Но пока из-за дрейфующих в акватории мин работы на платформе сильно усложнены.

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