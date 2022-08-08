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Украинские спецназовцы вступили в бой с российскими коллегами, но справиться с ними не сумели. Бойцы «Отважных» не только ликвидировали националистов, но и захватили весьма приличные боевые трофеи, пишет портал «Русская весна»,

Главной добычей стала гаубица M777 – подарок из Америки специально для «Отважных». Бойцы показали на видео, что орудие находится в столь идеальном состоянии, что стреляли из него не более 2-3 раз.

Кроме того, спецназ группировки «О» получил винтовку Ukrop UAR-10, гранатометы AT-4 шведского производства, гексакоптер и стволы для пулемета ПК, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Напомним, что группировка «Отважных» успешно действует на Донбассе и крушит оборону ВСУ близ Артемовска и Соледара с перспективой совсем скорого наступления на Славянск и Краматорск.

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