Американские ракетные комплексы Javelin не стали для ВСУ панацеей в борьбе с тяжёлой техникой российской армии. Их применение в зоне боевых действий оказалось неэффективным. Об этом сообщает RT со ссылкой на документы компании-производителя “джевелинов” Raytheon.

Одной из главных проблем для ВСУ стало время для подготовки комплекса к поражению цели. “Джевелин” выпускает самонаводящуюся ракету. Для того, чтобы система “запомнила” контуры цели и её координаты нужно время. Только потом стрелок может нажать кнопку пуска.

Кроме этого оказалось, что ракеты, выпущенные из американского комплекса, не гарантированно поражают объект. В отчёте компании-производителя указывается, что 8 из 11 выпущенных из “джевелинов” снарядов летят мимо цели. Дальность поражения тоже оказалась небольшой. Вместо заявленных 5 километров, ракетный комплекс стреляет только на 2,5 километра.

Комплексы Javelin США стали поставлять Украине с первых дней специальной военной операции в Донбассе. Всего было отправлено более семи тысяч единиц такого вооружения.