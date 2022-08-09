Сценарий нанесения удара по Крымскому мосту, который был разработан британскими специалистами, сейчас обсуждается в Киеве. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. Подробности передает издание “Военное дело”.

Предполагается, что в плане речь идет о применении украинскими боевиками торгового судна. Оно будет использовано как пусковая установка для противокорабельных или крылатых ракет.

Для сохранения секретности команда корабля не будет знать о деталях операции. Рожин отметил: «Вероятно, замысел заключается в следующем: украинский корабль выходит из Одессы, проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки. Далее в одном из портов в Европе на него грузят контейнер или ракетную установку с британской базы ВВС в Акротири и команду исполнителей, скорее всего, офицеров НАТО».

Эксперт убежден, что такая атака не нанесет критических повреждений конструкции, но Киев не откажется от этой идеи. Он собирается акцентировать внимание на эффекте медийности.