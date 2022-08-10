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Ликвидация главного украинского плацдарма для ударов по Донецку в Авдеевке снизит интенсивность обстрелов, но полностью их не прекратит. В распоряжении Киева имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и тяжелые РСЗО, которые продолжат терзать столицу ДНР, считает военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что помимо «Точек-У», в распоряжении Киева имеются реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS и «Ураган», дальность которых составляет 70-80 километров. Поэтому имеет эти боевые системы ВСУ задействуют в обстрелах Донецка.

По мнению Рожина, единственный способ прекратить террористические атаки Киева можно лишь вытеснением его войск с Донбасса, на расстояние, с которого до Донецка не достанет ни одна ракета. Также имеет смысл усилить ПВО вокруг столицы ДНР, которая сможет перехватывать вражеские боезаряды.

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