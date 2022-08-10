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Стали появляться многочисленные сообщения о том, что российские войска продвигаются по территории Марьинки. Но доказательств этой информации нет. ВСУ продолжают перебрасывать в этот населенный пункт свое подкрепление. Подробности передает издание “Украина.ру”.

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин рассказал подробности о том, что происходит на самом деле в Марьинке.

Рожин заявил: «Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной».

Он говорит о том, что в Марьинке бои еще не закончились. Российские войска не взяли населенный пункт под свой контроль. По словам Рожина, ВСУ скоро перекинут туда новое подкрепление, чтобы продолжить оборону.

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