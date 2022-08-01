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Удар украинского беспилотника по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе не должен оставаться без ответа. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что российским ВС необходимо провести ракетную атаку на Главное управление разведки Украины.

Он пояснил, что удар нужно наносить не по Киеву, а по полигонам и штабам, а также по региональным базам разведки и управлениям Службы безопасности Украины (СБУ). ГУР также следует признать террористической организацией, так как атака на Севастополь осуществлялась с привлечением диверсантов.

Он также предложил признать Украину террористическим государством, чтобы решить проблему со статусом лиц, замешанных в диверсионных операциях. Ведь они далеко не все военные и не могут считаться пленными. В этом случае они будут расцениваться как террористы со всеми вытекающими из этого последствиями.

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