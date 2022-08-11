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Высокую эффективность уничтожения боевиков ВСУ под Донецком демонстрируют российские штурмовики Су-25. Военный эксперт Борис Рожин, представляющий Центр военно-политической журналистики, рассказал, что всего за один вылет эти воздушные машины способны ликвидировать от 200 до 400 националистов.

По словам эксперта, важную роль в этом играет агентурная и техническая разведка, которая проводится с особой тщательностью и позволяет получить подробные сведения о численности подразделений врага, его оснащении техникой и вооружением.

Разведданные передаются на командный пункт, откуда поступает команда на боевой вылет штурмовой авиации ВКС. Самолеты поднимаются в небо и уничтожают не только живую силу противника, но и тяжелое артиллерийское вооружение, танки, бронетранспортеры и другую технику.

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