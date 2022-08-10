Под Марьинкой, Угледаром и Великой Новоселкой сконцентрированы достаточно крупные силы ВСУ. Кроме того, не менее 40 тысяч боевиков контролируют линию от Северска до Славянска, рассказал военный эксперт Борис Рожин сайту «Украина.ру».

Он отметил, что несмотря на кажущиеся крупными цифры, противник серьезно ослаблен, так как пробиваемые в его обороне бреши командование ВСУ затыкает мобилизованными резервистами. Они имеют весьма низкую мотивацию, не подготовлены и не имеют большого опыта, как кадровые военные.

ВС РФ избрали верную тактику боевых действий на Донбассе. Они успешно используют подавление противника интенсивными артиллерийскими обстрелами, которые не прекращаются сутками, заставляют украинских боевиков ошибаться, а затем устраивают мини-котлы, не оставляя врагу шансов на успех.