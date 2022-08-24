Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила ударный беспилотник американского производства над своей территорией. Дрон сбил один из зенитно-ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) “Панцирь-С”, который находится на вооружении ЛНА. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Куда летел американский MQ-9 Reaper, пока не совсем понятно. Известно, что на борту беспилотника находилось несколько ракет. Кому они были предназначены нет информации. Целями могли быть, как объекты ЛНА на территории Бенгази, так и боевики террористической организации “Исламское государство” (запрещена в России). Так или иначе дрон был уничтожен после того, как пересёк воздушное пространство Ливии.

Уточняется, что из ЗРПК был сделан точный выстрел. Он не оставил беспилотному летательному аппарату никаких шансов – тот получил критические повреждения, рухнул на землю и сгорел.