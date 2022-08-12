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Российская авиация постоянно держит под контролем воздушное пространство над территорией Украины, чтобы своевременно ликвидировать боевые самолеты и беспилотники противника. Командир авиационного звена Су-35 Юрий рассказал подробности уничтожения очередного украинского беспилотника.

Экипаж российского самолета заметил приближение двух воздушных целей, предположительно, это были два МиГ-29. После обнаружения истребителей было выполнено наведение, а затем команда по пуску ракет, которые точно достигли целей.

Юрий находится на Украине с самого начала спецоперации. Каждый день ему приходится подниматься в воздух. Командир авиационного звена Су-35 Западного военного округа рассказал, что такую нагрузку никак нельзя сравнить с учебной программой. Но у него уже имеется серьезный боевой опыт. Ранее Юрий выполнял военные операции в Сирии.

Истребители Су-35 всегда находятся в боевой готовности. Постоянно пополняются боеприпасы. Это ракеты массой более полутонны, способные достигать скорости пули автомата Калашникова. Националисты уже не раз встречались с этими ракетами и смогли оценить их эффективность.

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