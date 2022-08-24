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Шлемы российской экипировки “Ратник”, которую разработали структуры государственной корпорации “Ростех”, чаще спасают жизни и здоровье военнослужащих. Об этом свидетельствует опыт применения экипировки в боевых условиях – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на госкорпорацию.

Там пояснили, что изначально при разработке шлема особое внимание уделялось защите бойца от попадания мелких осколков весом до 1,5 граммов. Как показала практика, именно на них приходится большинство случаев ранения в голову. Причём по данным “Ростеха”, имели место случаи, когда шлемы защищали и от более крупных осколков и даже от прямого попадания автоматной пули.

В госкорпорации отметили, что при сравнении с общевойсковыми аналогами НАТО, шлемы “Ратник” “реально спасают жизни”. Специалисты подсчитали, что отечественная экипировка на 30-40% эффективнее зарубежных образцов.

Шлем “Ратник” состоит из трёх слоёв, за счёт чего у него высокие амортизирующие свойства. Слои хорошо гасят и поглощают удары. Сам шлем может деформироваться, однако здоровье бойца от этого не пострадает.

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