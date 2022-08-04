Истребитель поколения 4++ Су-35 получил на вооружение ракеты Р-37М класса «воздух-воздух», которые превратят его в непобедимую воздушную машину. Новый боеприпас, дальность которого составляет более 200 километров, предназначен для уничтожения авиации противника, включая разведывательные самолеты, заправщики, самолеты ДРЛОУ.

Портал «ИноСМИ» рассказал, что ранее эти ракеты были использованы на истребителях МиГ-31 и отлично себя зарекомендовали. Теперь испытания с ними завершили и самолеты Су-35, которые сегодня являются лучшими в своем классе не только в РФ, но и за рубежом.

Ракеты Р-37М превзошли рекорд американских боезарядов «Феникс», дальность которых составляет 184 километра. По могуществу и техническим характеристикам новейшие боеприпасы Су-35 превосходят лишь американские AIM-120C. Однако они могут поражать цели с дистанции не более 100 км.

В дальнейшем российские инженеры планируют увеличить дальность Р-37М до 300 километров. Кроме того, они намерены сделать ракету неуязвимой для средств РЭБ и постановки помех, используемых противником.