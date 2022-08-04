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Высокоточные реактивные системы залпового огня и гаубицы, поставляемые на Украину западными странами, создают некоторые неудобства российским войскам. Но не более того, рассказал сайту «Украина.ру» командир подразделения «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса Сергей Фомченков.

Он пояснил, что западные боевые системы нельзя назвать чудо-оружием и для Киева они точно не станут панацеей от всех бед. Вдохновившись несколькими удачными попаданиями, ВСУ начали все чаще говорить о контрнаступлении, однако американские РСЗО и гаубицы – это далеко не все, что необходимо для перехода из глухой защиты в контратаку.

Союзные силы постепенно адаптируются к использованию противником западных видов вооружения и приобретают опыт борьбы с ними. Кроме того, превосходство в воздухе позволяет эффективно противостоять натовскому оружию с применением авиации.

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