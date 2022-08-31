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Российским пассажирам рассказали способ, как одному туристу получить целый ряд сидений в самолете, но при этом не платить ничего дополнительно. О лайфхаке рассказал один из путешественников на форуме Reddit.

Этот совет подойдет для авиакомпаний, которые дают своим пассажирам возможность выбирать бесплатно место посадки при онлайн-регистрации. Дело в том, что онлайн-регистрация начинается за сутки до вылета авиарейса. Если планируют лететь два человека, то можно забронировать одно место у прохода, а одно у иллюминатора. В таком случае средний ряд останется пустым. Есть очень большой шанс, что его никто не займет.

Но такой способ не сработает на крупных чартерных авиарейсах, в которых загрузка идет полная.

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